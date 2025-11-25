El escalofriante audio del 911 del asesinato de la cantante puertorriqueña DELAROSA en Los Ángeles

La joven cantante latina María De La Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, perdió la vida tras recibir un disparo mortal dentro de un auto estacionado en Los Ángeles. Según informó TMZ, las balas perforaron su abdomen durante un ataque ocurrido la madrugada del sábado en el Valle de San Fernando.

El audio del 911 revela detalles del ataque

TMZ publicó que tuvo acceso al audio de la llamada al 911. En la grabación, el despachador describe a la víctima como una mujer hispana de 20 años con una herida de bala en el abdomen. También señala que se encontraba en condiciones críticas en la sala de urgencias del Centro Médico del Hospital Northridge, mientras sus amigos esperaban en la sala de espera un reporte médico oficial.

La versión de la policía de Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que dos sospechosos se acercaron a un vehículo estacionado en la calle Bryant, en el vecindario de Northridge, y abrieron fuego antes de huir. En el audio del 911 se describe a los atacantes como hombres latinos de entre 15 y 20 años, vestidos con sudaderas grises con capucha.

El despachador también confirmó que la policía encontró casquillos de balas calibre 9 milímetros en el suelo cerca del automóvil.

Testimonio de la familia

La familia de María relató a TMZ: “María estaba en el auto con dos amigos, un hombre y una mujer, cuando dos hombres se acercaron y comenzaron a disparar al auto desde el lado del conductor”.

Agregaron: “Nos dijeron que María estaba sentada en el asiento del pasajero cuando le dispararon... y las otras dos personas en el auto NO fueron alcanzadas por las balas”.

Aunque desconocen quiénes podrían ser los responsables, confían en que el LAPD logrará rastrearlos gracias a las múltiples imágenes de video disponibles, incluidas grabaciones de cámaras en la zona.

Una artista emergente

DELAROSA, de 22 años, era una artista emergente en la música latina y nació en Puerto Rico. Su tema “No Me Llames”, lanzado en agosto, había comenzado a posicionarla como una nueva voz dentro del género urbano. Su muerte ha causado conmoción entre seguidores y colegas que veían en ella una promesa del entretenimiento.

Comunicado oficial del LAPD

El tiroteo ocurrió poco antes de la 1:30 a.m. del sábado en Bryant Street, al este de Tampa Avenue, en Northridge. En un comunicado, el LAPD señaló: “Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant. Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo”.