¡Escalofríos! Mujer que había “MUERTO” despierta dentro de su ataúd minutos antes de ser cremada

Un impresionante y desconcertante incidente ocurrió dentro de un templo budista ubicado en Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, después de que una mujer de 65 años, la cual había sido diagnosticada como fallecida, comenzara a moverse dentro del ataúd en el que se trasladaba su cuerpo rumbo al comentario. El caso que rápidamente ha dividido la conversación ha desatado una ola de preguntas sobre lo que realmente ocurrió y cómo pudo presentarse un error tan grande en un contexto tan delicado.

¿Qué pasó con la mujer que había sido dada por muerta y despertó en Tailandia?

De acuerdo con los reportes locales, la mujer se encontraba dentro del ataúd, después de darse por hecho que había fallecido. El sarcófago estaba siendo transportado dentro de una carroza rumbo al cementerio, cuando de repente los dolientes y curiosos comenzaron a escuchar golpes provenientes del interior del ataúd, dejándolos en completo shock.

Del mismo modo, se llegó a señalar que, la mujer movía los brazos y la cabeza, dando señales de que supuestamente seguía con vida, convirtiendo un homenaje fúnebre en un momento lleno de pánico e incredulidad. Los asistentes solicitaron la ayuda de los servicios de emergencia, pues la mujer estaba en rumbo al crematorio.

UNA MUJER DE 65 AÑOS , EN TAILANDIA, DESPERTÓ EN SU ATAÚD MINUTOS ANTES DE SER CREMADA



(Había sido declarada muerta por un coma hipoglucémico)

¿La mujer realmente había fallecido?

Cabe mencionar que hasta el momento no se han revelado más detalles de parte de los médicos que revisaron el caso o de la institución que certificó el supuesto fallecimiento, aunque en primeras impresiones se especula que la mujer pudo entrar en un estado de baja respuesta vital o una condición conocida como “muerte aparente”, donde los signos vitales pueden ser extremadamente débiles y confundir a personal médico poco experimentado o con equipo insuficiente.

Reacción del templo y llamado a la calma

Por su parte, el templo budista Wat Rat Prakhong Tham, emitió un comunicado preliminar en el que aseguró que el personal actuó de inmediato y pidió respeto sobre el caso por respeto para la familia y los allegados a la mujer.