VIDEO: Famoso artista en MAL ESTADO durante su concierto en Querétaro. ¿Qué le pasó al cantante?

El pasado fin de semana el cantante Alejandro Fernández, “El Potrillo”, se presentó en la Feria Ganadera de Querétaro. Sin embargo, su presentación ha dado de qué hablar ya que en los videos del concierto se observa al artista en una condición no apta interpretando sus temas más populares.

¿Qué pasó en el concierto?

El cantante perteneciente a la dinastía Fernández al ofrecer su presentación lo hizo en una condición que hacía cuestionar su estado sobrio. El intérprete del tema Si tú supieras fue blanco de críticas ya que en los videos que circulan por distintas redes sociales se le observa con una mirada perdida por lo que muchos usuarios comenzaron a comentar que se encontraba en estado de ebriedad.

Pese a la condición en la que se observa, el artista no olvidó la letra de sus temas, se mantuvo afinado y cientos de espectadores aplaudieron su presentación llenándolo de ovación y cantando a todo pulmón temas como Me hace tanto bien, Hermoso cariño, Eso y más, Como quien pierde una estrella, entre otros.

Por otro lado la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Medallo, le otorgó un reconocimiento al hijo de Vicente Fernández por su presentación en la feria, reconociendo su gran concierto y expresando que los queretanos lo reciben siempre con los brazos abiertos.

No es la primera vez que Alejandro lo hace

En 2023 el cantante de regional mexicano se presentó en la feria de León en dónde dio de qué hablar debido a que durante su presentación se le observó en un estado inconveniente. Muchos usuarios de internet comentaron que se trataba de ebriedad. Sin embargo, cuando la prensa lo cuestionó el artista aseguró que se trataban de “chismes” ya que no había consumido alcohol.

¿Cuáles son los proyectos que el artista tiene en puerta?

Actualmente El Potrillo se encuentra de gira con su tour “De Rey a Rey”, el cual ha tenido mucho éxito y alta demanda. En este momento sus presentaciones están siendo llevadas a cabo en Estados Unidos, específicamente en California, Colorado, Illinois, Nevada, Texas y Arizona.

Alejandro Fernández pese a las polémicas en las que se ha visto envuelto es uno de los mayores referentes en el género del regional mexicano y sus temas más populares son parte imprescindible de la industria musical.

