Hombre guarda el cadáver de su madre y se viste como ella para tratar de cobrar su pensión

En ocasiones la necesidad es bastante fuerte y por eso las personas realizan actos cuestionables para muchos. Y justamente esta historia está llamando la atención de internet, pues cuenta el testimonio de un hombre que guardó el cadáver de su mamá y que fue descubierto porque intentó cobrar su pensión. Fueron años de tener el cuerpo de su madre encerrado y todo para cobrar dicho dinero.

¿Sin Ángela? Christian Nodal conquista San Antonio, Texas TV Azteca [VIDEO] Tras el conflicto legal con Universal, Christian Nodal demostró que ‘el show debe continuar’ y se presentó en San Antonio Texas. ¡Checa con quién hizo dueto!

Te puede interesar - Lo confundieron con un cádaver y se dieron cuenta que seguía vivo cuando lo iban a rescatar.

Te puede interesar - ¿Es cierto que este elefante aplastó el cadáver de la persona que ya había matado?

¿Cómo fue descubierto este hombre que guardó el cadáver de su madre?

Esto ocurrió en Italia, donde un hombre que aún no se identifica, se disfrazó de una señora de 80 años con la intención de cambiar algunas cosas para seguir cobrando su pensión. Graziella Dall’Oglio llegó al lugar donde debía concretar los cambios, pero las personas vieron que tenía vello oscuro en el cuello y hasta en la barbilla.

Ante las serie de inconsistencias que las autoridades italianas presenciaron, arrestaron al hombre de 57 años, quien llevaba años escondiendo el cuerpo de su mamá. Se indica que este se encontraba en un armario de lavandería, envuelto en sacos de dormir, en una especie de momificación.

La señora falleció en 2022 en Borgo Virgilio, cerca de la zona de Mantua. En parte de las pistas que revelaron el fraude de este enfermero desempleado, fue que la señora no tenía licencia de manejar, y este sujeto llegó en carro a cambiar la identificación personal de su madre muerta.

@lasexta.noticias La realidad siempre supera a la ficción, y lo ocurrido en Borgo Virgilio, al norte de Italia, es una prueba perfecta. Un hombre de 57 años fue pillado haciéndose pasar por su propia madre fallecida para renovar su documento de identidad y seguir cobrando su pensión. Peluca, maquillaje, uñas pintadas, collar de perlas… el 'pack completo'. 📲 Puedes seguir a laSexta en Google Discover desde el enlace de nuestra bio ♬ sonido original - laSexta Noticias

¿Cuánto tiempo le darán de prisión a ese hombre que escondió el cadáver de su mamá?

Algunos se preguntan cómo fue que contuvo tanto tiempo la putrefacción del cuerpo y la respuesta es que con jeringas le quitó líquidos al cuerpo para que la descomposición tardara más. En ese sentido, el medio CNN reporta que esto (no avisar de las muertes) ocurre frecuentemente en Italia, pues no se reportan de manera inmediata los decesos de las personas, por lo que mucha gente sigue cobrando el dinero de su familiar.

Sin embargo, aún sin una condena formal, el hombre de casi 60 años se enfrentará a los cargos de ocultación de un cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de un documento público.