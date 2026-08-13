Exclusiva: Aitana Derbez hace su debut en el Auditorio Nacional junto a Sentidos Opuestos

¡Aitana Derbez hace su debut en el Auditorio Nacional! La hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fue parte del más reciente show de Sentidos Opuestos en el coloso de Reforma, mismo en el que también participó la hija de Chacho Gaytán, Isabella. A lo largo del concierto, la artista aprovechó para hablar sobre la reciente pérdida de su padre, a quién le dedicó unas emotivas palabras: “Cuando se fue no supe qué hacer”.