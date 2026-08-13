Exclusiva: Aitana Derbez hace su debut en el Auditorio Nacional junto a Sentidos Opuestos
Aitana Derbez, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, hizo su debut en el Auditorio Nacional en el show de Sentidos Opuestos. Isabella, hija de Chacho Gaytán, también fue parte.
¡Aitana Derbez hace su debut en el Auditorio Nacional! La hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fue parte del más reciente show de Sentidos Opuestos en el coloso de Reforma, mismo en el que también participó la hija de Chacho Gaytán, Isabella. A lo largo del concierto, la artista aprovechó para hablar sobre la reciente pérdida de su padre, a quién le dedicó unas emotivas palabras: “Cuando se fue no supe qué hacer”.