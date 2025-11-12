¡Se estrelló y ahí quedó! Un chofer murió cerca de la Unidad Kennedy

Los hechos ocurrieron a las dos de la mañana cerca de la Unidad Kennedy, en la zona de Francisco del Paso y Troncoso. El chofer de la unidad quedó sin vida tras el impacto. Los vecinos escucharon el estruendo y pidieron apoyo, pero los paramédicos sólo confirmaron el deceso. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.