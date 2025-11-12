¡Se estrelló y ahí quedó! Un chofer murió cerca de la Unidad Kennedy
Según los reportes, el chofer de un taxi perdió la vida tras impactarse con una contención, cerca de la Unidad Kennedy. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
Los hechos ocurrieron a las dos de la mañana cerca de la Unidad Kennedy, en la zona de Francisco del Paso y Troncoso. El chofer de la unidad quedó sin vida tras el impacto. Los vecinos escucharon el estruendo y pidieron apoyo, pero los paramédicos sólo confirmaron el deceso. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
