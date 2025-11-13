Lluvias torrenciales y mínimas de -10 grados; estados afectados por el clima hoy jueves 13 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre comienza El Buen Fin 2025, un evento en el que se espera que millones de personas asistan a tiendas departamentales para aprovechar las ofertas y promociones. Si eres uno de ellos, ten en mente que el clima afectará a varios estados con lluvias torrenciales y mínimas de -10 grados.

Será durante este día que varios estados de la República Mexicana no solo vivan el frío que se presenta a finales de año, sino que también tengan que lidiar con las lluvias torrenciales que podrían afectar la salud de los chicos y grandes del hogar. ¿Qué hacer al respecto? Quédate con nosotros para saberlo.

¿Qué estados tendrán lluvias y mínimas de -10 grados hoy jueves 13 de noviembre?

De acuerdo con información de la Conagua, el sur del estado de Quintana Roo tendrá que lidiar con lluvias intensas y puntuales torrenciales que irán de 150 a 250 mm. Por su parte, el este de Campeche también sufrirá con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm.

CONAGUA

Los intervalos de chubascos de 5 a 25 mm se vivirán en estados como Veracruz, Baja California, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán, mientras que el Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Guerrero lidiarán con lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm. Por su parte, Quintana Roo, Yucatán y Campeche tendrán rachas de viento de 35 a 50 kilómetros por hora.

En cuanto al frío se refiere, Sonora, Baja California, Durango y Chihuahua vivirán mínimas de -10 a -5 grados, mientras que el sureste de Coahuila, así como San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México tendrán mínimas de -5 a 0 grados.

¿Se aproxima un nuevo Frente Frío al país?

El Servicio Meteorológico Nacional explica que, durante el jueves y el viernes, se avecina un canal de baja presión que originará fuertes e intensas lluvias en varios estados del país. Finalmente, tampoco se descarta la llegada de un nuevo Frente Frío, el cual se aproximará a la República durante las últimas horas del 13 de noviembre.