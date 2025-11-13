¿Se te calienta tu celular? Esto es lo que puedes hacer para solucionarlo
En ocasiones el celular puede calentarse de más y provocar un mal funcionamiento, por ello estos tips podrían servir para optimizar el uso de tu dispositivo.
El uso del teléfono celular se convirtió en una prioridad total para el mundo moderno. Ante eso, el constante uso del mismo provoca que este se exponga a diferentes grados de exigencia que precisamente producen los sobrecalentamientos en diversos dispositivos. Por ello, es importante reconocer cuáles son los puntos que generan calor de más y cómo se puede solucionar de manera práctica… si es que eso se indica como posible en cada caso particular.
Julio dice que Luis guarda imágenes de hombres en su celular
Te puede interesar - Estas son 3 razones para que dejes de llevar el celular a la taza del baño.
Te puede interesar - Según la IA, así lucirán los celulares en el futuro.
¿Por qué se sobrecalienta un teléfono celular?
Según el dispositivo que se posea, el riesgo de calentarse es más alto o bajo. En ese sentido, ocurre que lejos de lo obvio, como exponer el celular al sol o dejarlo encerrado en un automóvil, las causas de un calentamiento excesivo tienenvarias aristas.
- Jugar en tiempo extendido videojuegos o un corto tiempo con procesadores de baja gama.
- Observar videos durante mucho tiempo.
- Múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo.
- Brillo al máximo nivel.
- Conectividad permanente como Wifi o Bluetooth.
Además, situaciones técnicas-tecnológicas como un software que ya funciona mal o fallas evidentes en aspectos como la batería, son las causantes de que un dispositivo deje de funcionar de manera óptima.
@emenormal Ajustes para que tu teléfono no se recaliente y le dure más la batería. #tipsandroid #trucosparacelular #bateriacelular #utilapli #emenormal ♬ sonido original - EmeNormal
¿Cómo solucionar problemas de sobrecalentamiento en mi celular?
Cuando todavía hay esperanza de ser práctico en este tema, los siguientes puntos serán sumamente útiles. Sin embargo, en ocasiones lo conveniente es llevar a reparar tu teléfono o en algunos casos… pensar en un cambio.
- Activar el modo ahorro de energía, para que la exigencia del celular sea la mínima.
- Ventilar el dispositivo en corrientes frescas no intensas.
- Realizar una limpieza que libere de problemas a la memoria RAM y al procesador.
- Activar el modo avión para que ciertas aplicaciones no sobrecarguen la exigencia del dispositivo.
- Alejar el teléfono de altas temperaturas (como el sol) o evitar mantenerse en espacios cerrados.
- Darle aire al celular retirándole la funda, en especial si es grande y cubre todas las ranuras.
- Cerrar aplicaciones en segundo plano, pues algunas consumen mucha energía.
- Y si las anteriores opciones no funcionan, se debe acudir al reinicio del dispositivo, el cual podría alinear todo a la normalidad.