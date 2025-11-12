Conductor muere de manera inverosímil y sus fanáticos le dan el último adiós

La tragedia invade al medio televisivo tras la confirmación del fallecimiento de este conductor que agradó a cientos de seguidores con su capacidad de análisis y comunicación. Por eso, sus fanáticos ya le dan el último adiós a José Tomás Cabrera, quien no solo se desempeñó en el medio televisivo sino que se le catalogaba como un gran locutor de radio.

¿Quién era el conductor, José Tomás Cabrera?

José Cabrera era un reconocido periodista en el medio deportivo que encontró complicaciones de salud que terminaron en su lamentable muerte. El mensaje llegó desde el mismísimo Ministerio de Salud de República Dominicana, quien destacó la virtuosa labor de comunicación del experto en NBA y beisbol.

Ante la noticia, diversos comunicadores dominicanos y diferentes espacios en redes sociales le dejaron un mensaje de despedida, pues fue un hombre que causó impacto gracias a “su estilo comunicativo, carisma y pasión por el deporte, desarrollando una reconocida carrera como analista deportivo y narrador en radio y televisión”. Esta cita sacada de un comentario de Facebook reconoce la trayectoria del narrador.

¿Qué le pasó al conductor dominicano?

Se indica que en días pasados sufrió una lamentable lesión cerebrovascular, la cual terminó con su vida pese a la labor de los doctores que trataron de solucionar sus complicaciones médicas. Ante eso, el micrófono del país caribeño pierde una de las voces más reconocibles del país, que fiel a sus tradiciones deportivas, transmitía su pasión por el diamante.

Ante eso, uno de sus más íntimos compañeros también dejó un mensaje para el mundo… recordando a su colega y amigo. Esto dijo Juan José Rodríguez: "Qué tristeza me ha dado la noticia de la muerte de mi compañero por muchos años en la MLB y en los Toros, Tomas Cabrera. Gran conocedor del beisbol. Mi sentido pésame a su esposa y familiares".

La noticia del fallecimiento se dio a conocer en distintas horas y días, pero la muerte ocurrió el pasado lunes 10 de noviembre de 2025.