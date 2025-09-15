¡Así se hacen los ‘toritos’ de las fiestas patrias! Estos son los secretos de la pirotecnia
¿Te has preguntado cómo se hacen los famosos ‘toritos’ de las fiestas patrias? Alejandra Carvajal nos revela todos los secretos de la pirotecnia.
TV Azteca
Alejandra Carvajal se lanzó a Zumpango, Estado de México, para contarnos todo sobre el oficio de la pirotecnia. Entre otras cosas, Mauricio nos enseñó cómo se hacen las llamadas ‘bombas japonesas’ y también aprendimos qué se necesita para hacer los famosos ‘toritos’ de las fiestas patrias.
