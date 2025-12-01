“Lo tienen enterrado”: Mhoni Vidente alerta con predicción de Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar conforman una de las parejas más famosas de la actualidad, y también de las que más polémicas protagonizan. Ahora, ha sido la astróloga Mhoni Vidente la que ha lanzado una inquietante predicción sobre el presente y futuro del artista mexicano.

Capidal Ramones vs Capileazar Gómez en La Granja VIP de La Resolana con el Capi [VIDEO] En La Granja VIP “del caos” Capidal Ramones no se quedó callado y enfrento a Capileazar Gómez y expuso todas las veces que ha sido criticado por su rara relación con la higiene. ¿Cómo habrá contestado Capileazar?

Mientras ambos realizan una gira de shows por Estados Unidos, sus seguidores y la prensa internacional analizan su presente personal ya que ambos son señalados por enfrentar serias críticas por su relación sentimental. Además, la disputa legal entre Christian Nodal y su ex pareja Cazzu le suma tensión al ambiente.

¿Más problemas para Christian Nodal?

La astróloga Mhoni Vidente lanzó sus cartas de Tarot para saber sobre la vida de Christian Nodal y, según explicó, el artista mexicano enfrenta serios problemas y aún tendrá más, en el plano laboral. Esto se da principalmente porque “el papá no sabía el futuro. Firmó algo que ahora ya no le conviene y por eso se vino la demanda”.

Mhoni Vidente hizo referencia al pleito legal que Christian Nodal mantiene con la disquera ante la cual pretende recuperar los derechos de sus canciones. La situación se debe resolver en el plano civil, en primera instancia, para luego pasar al proceso penal que cerrará el caso.

¿Le hacen brujería a Christian Nodal?

Las predicciones de la astróloga cubana no solo remarcan que el artista mexicano seguirá en esta dura disputa legal, sino que advierte que los problemas no se agotarán. “Nodal no sale de una cuando ya esté en otra y eso es porque lo tienen bien trabajado, lo tienen bien enterrado en un panteón”, sentenció Mhoni Vidente.

De esta manera, la astróloga dejó en claro que a Christian Nodal le están haciendo brujería y precisó que “La brujería que le están haciendo a Nodal y Ángela, a los dos, es de una mujer que vive fuera”. De todos modos, remarcó que Christian Nodal y Ángela Aguilar no se van a divorciar sino que “van a seguir juntos y se van a casar en marzo o abril, en Zacatecas”.