¡No se pierde la costumbre! Los nuevos peones de La Granja VIP se quedan dormidos

A solamente tres semanas de que termine el reality show, ha quedado claro que algunos malos hábitos simplemente no cambiarán, pues los nuevos inquilinos del granero volvieron a quedarse dormidos.

Tras el anuncio hecho por Adal Ramones en la gala de eliminación de anoche sobre la inmediata reducción en el número de peones al interior de La Granja VIP, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo, quienes obtuvieron el mayor número de votos por parte sus compañeros, continuaron con la tradición colectiva de levantarse tarde para comenzar con sus actividades.

Si bien el 'Golden Boy' se había levantado en una ocasión para salir momentáneamente del granero, cuando regresó a su aposento decidió recostarse un rato más hasta que puso manos a la obra aproximadamente a las 09:00 horas, luego de que los tres fueran despertados por las alarmas de la producción.

Cabe recordar que el propio Adame y su compañero de alianza realizaron la guardia de anoche para vigilar el estado de salud de 'Jacinta', la cual no parece tener prisa por dar a su luz al tan esperado nuevo habitante de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Lis Vega, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la octava semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

