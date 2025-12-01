Así fue encontrada muerta querida influencer en una maleta

Una nueva muerte de forma trágica ha enlutado al mundo de la moda y de las redes sociales a nivel internacional. En Eslovenia fue hallado el cuerpo sin vida de la influencer Stefanie Pieper de 31 años de edad y su ex novio es el principal sospechoso.

Lo sucedido se suma a una amplia lista de muertes trágicas que se han dado en lo que va del 2025 en el mundo del cine, la televisión, el teatro, la moda y las plataformas digitales. Este año ha estado marcado por hechos de sangre que han generado un fuerte impacto en las grandes audiencias.

¿Cómo hallaron el cuerpo de Stefanie Pieper?

La información sobre la muerte de Stefanie Pieper fue confirmada por el medio austríaco Kronen Zeitung que precisó que el cuerpo de la influencer fue hallado en un bosque de Eslovenia. La Policía llegó hasta allí luego de que el ex novio de la joven confesó presuntamente el crimen.

El cuerpo de la influencer se encontraba enterrado y dentro de una maleta. Los primeros datos afirman que la ex pareja de Stefanie Pieper habría manifestado que la estranguló y se deshizo del cuerpo en el bosque esloveno.

¿Cómo fueron los últimos momentos con vida de Stefanie Pieper?

Los datos que se han ido revelando sobre el hecho remarcan que la última vez que se vio a Stefanie Pieper con vida fue, el pasado 23 de noviembre, en una fiesta de Navidad en Austria. Luego, la joven se fue a su casa y le envió un mensaje a una amiga compartiendo su preocupación ya que había alguien en su escalera.

Al día siguiente, la influencer no asistió a una sesión de fotos programada y no respondía las llamadas de sus colegas. Sus allegados realizaron la denuncia ante las autoridades y, unas horas después, la Policía encontró a su ex novio junto a su automóvil en llamas.

El joven fue detenido y en ese marco habría confesado el crimen. Los uniformados también arrestaron a su hermano y padrastro quienes estarían implicados en el hecho. Mientras, en las redes sociales se multiplican los posteos de despedida de Stefanie Pieper y los pedidos de justicia.