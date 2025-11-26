inklusion logo Sitio accesible
¡Crepas navideñas! Checa estos deliciosos postres de La pura sabrosura

Rahmar se lanzó al centro de Tlalnepantla y consiguió la receta de un postre ‘para relamerse los bigotes': crepas navideñas. ¡Garantizado por La pura sabrosura!

Rahmar se lanzó al centro de Tlalnepantla y se encontró con un oasis de postres dignos de La pura sabrosura: crepas, pasteles, bebidas especiales y mucho más. ¡Se metió hasta la cocina y consiguió la receta de las crepas navideñas!

