¡Crepas navideñas! Checa estos deliciosos postres de La pura sabrosura
Rahmar se lanzó al centro de Tlalnepantla y consiguió la receta de un postre ‘para relamerse los bigotes': crepas navideñas. ¡Garantizado por La pura sabrosura!
TV Azteca
Rahmar se lanzó al centro de Tlalnepantla y se encontró con un oasis de postres dignos de La pura sabrosura: crepas, pasteles, bebidas especiales y mucho más. ¡Se metió hasta la cocina y consiguió la receta de las crepas navideñas!
Galerías y Notas Azteca UNO