Frente Frío 16 dejará mínimas de -10 grados en estos estados hoy jueves 27 de noviembre

El Frente Frío 16 se ha convertido en uno de los más complicados que ha llegado a México en esta temporada de frío no solo por el impacto que ha generado, sino por la cantidad de días que ha permanecido en el país. Por ende, luce necesario conocer qué estados resultan afectados por el mismo hoy jueves 27 de noviembre.

Será este jueves 27 de noviembre cuando el Frente Frío 16 se establezca en varios estados del territorio nacional no solo con lluvias y chubascos fuertes, sino también con bajas temperaturas que podrían llegar a los -10 grados y fuertes rachas de viento que se presentarán en el centro del país.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 16 hoy jueves 27 de agosto?

De acuerdo con lo establecido por la Conagua, las zonas serranas de Durango contarán con mínimas de -10 a -5 grados, mientras que estados como Baja California, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y el Estado de México deberán lidiar con mínimas de -5 a 0 grados.

CONAGUA

Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Oaxaca vivirán mínimas de 0 a 5 grados, en tanto que otros como Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Nuevo León, el Estado y la Ciudad de México tendrán rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

De igual modo, el Frente Frío 16 generará lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 se harán presentes en Hidalgo y Tabasco. Finalmente, San Luis tendrá chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

¿Qué recomendaciones seguir para evitar enfermedades respiratorias?

La temporada de frío, más precisamente con la llegada del Frente Frío 16, ha generado que algunas personas sufran enfermedades respiratorias. Por ende, es preciso que estas no salgan de su hogar si no es necesario y, de hacerlo, cubrirse a la perfección nariz y boca para evitar un aire frío en su organismo.