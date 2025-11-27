¡IRRECONOCIBLE! Zac Efron deja en shock a sus fans tras revelar cómo le quedó la cara

Zac Efron volvió a estar en el ojo del huracán, y es que en su reciente visita al programa “Dancing With The Stars”, donde apoyó a su hermano menor Dylan en una competencia, se pudo ver otro cambio en su rostro, el cual hizo que las especulaciones no se hicieron esperar, ya que el reconocido actor ha tenido modificaciones en su cara, las cuales no han sido tan positivas.

El programa de “Dancing With The Stars” tuvo al hermano de Zac Efron, Dylan Efron, quien quedó en el último lugar luego de dar sus dos bailes, pese a su mala puntuación pudo pasar a la final. Pero, la noticia fue que todas las cámaras enfocaron al protagonista de High School Musical, quien apareció con una cara más rejuvenecido, menos hinchado y sobre todo muy natural.

Foto tomada de redes sociales

¿Qué le pasó en la cara a Zac Efron?

De acuerdo con el mismo actor, el cambio radical en su rostro se dio porque se fracturó la mandíbula durante un accidente en su casa, por lo que, sus músculos maseteros crecieron mucho. Pero esta versión fue cuestionada por varios expertos, ya que algunos aseguraron que, el artista se había sometido a cirugías o a la inyección de botox; los chismes fueron tantos que incluso su madre llegó a preocuparse bastante.

¿Quién es Zac Efron?

Zac Efron es uno de los cantantes y actores más famosos, tiene 38 años de edad y saltó al mundo de la farándula gracias a su papel de Troy Bolton en la exitosa película de Hig School Musical, producción de Disney. Uno de sus primeros romances el cual muchos aseguran que fue mera promoción, fue el que mantuvo con su compañera Vanessa Hudgens.

Esta historia de amor también impulsó su carrera artística, de hecho, tanto Hudgens como Efron se convirtieron en la pareja del año, pero también tomaron el papel de ídolos para los adolescentes quienes eran fanáticos del filme que protagonizaron ambos actores.

En el 2010 se separó de Vanessa Hudgens, y reconocieron que, la presión de la fama hizo que su relación se deteriorara y también provocara un impacto negativo en su noviazgo. Cabe señalar que, Efron casi no habla de sus parejas, sin embargo también tuvo sus queveres con la actriz Michelle Rodríguez y con la modelo Vanessa Valladeras.

Uno de sus años más complicados fue en el 2013, cuando reconoció su adicción con el alcohol e incluso fue internado. Su especialidad no sólo es la actuación, puesto que, en el 2020 le prestó su voz a una película animada de Scooby.

Para el 2022, el actor dejó a todo el público bastante sorprendido, ya que se le vio con una mandíbula muy pronunciada, por lo que algunos especularon que dicha modificación se dio ya que se había aplicado botox; situación que negó y que según su explicación, esta apariencia se dio gracias a un accidente en su casa, el cual lo orilló a someterse a una cirugía para que le reconstruyeran su cara.