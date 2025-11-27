¡PREPÁRATE PARA VOTAR! Estos son los NOMINADOS de la semana 7 de La Granja VIP

Tras varias semanas, podemos decir que La Granja VIP nos ha estado dando momentos que quedarán por siempre en la televisión mexicana, donde constantemente todo, TODO cambia y lo que parecía una alianza, podría terminar en una traición o peor pues no debemos olvidar que este reality es individual.

En estos últimos días de La Granja VIP México, las cosas simplemente no dan tregua, y es que desde la salida de Kike Mayagoitia, podríamos decir que las tensiones se han avivado entre nuestros granjeros y lo que son “planes” y el Legado han tomado un gran peso dentro de la convivencia.

¿Quiénes son los granjeros nominados de la semana 7?

La primera granjera nominada fue Fabiola Campomanes, quien desde el lunes pasado fue condicionada por la decisión de Kike Mayagoitia, en una movida que sorprendió a medio mundo pues según este “tenía un plan”, lo cuál al parecer no fue del agrado de todos los participantes.

La noche del martes 25 de noviembre en el Duelo de Nominación, hubo una rígida competencia, donde Alfredo Adame (peón escogido por el Capataz, César Doroteo) se enfrentó a Kim Shantal (peón escogida por el público a través de sus votos).

En esta dinámica, ambos peones eligieron a un ayudante y por un lado, Sergio Mayer ayudó a Kim y Eleazar a Alfredo, y por fortuna de la alianza conocida como “El Muro”, el también conocido como “Golden Boy” resultó vencedor.

Este miércoles de Asamblea, podremos conocer qué otros dos granjeros formarán parte de la placa de nominados, mismos que tendrán su permanencia dentro de La Granja VIP condicionada a los votos y el apoyo de sus fans.

¿Cómo votar en La Granja VIP para salvar a mi favorito?

Cada miércoles después de la siempre tensa y emocionante Asamblea es que se abren las votaciones para que vayas a salvar a tu granjero o granjera favorita. De igual forma estos votos se cierran el domingo durante La Gala en cuanto nuestro querido conductor Adal Ramones cante este corte.

Recuerda que puedes votar 10 veces a diario y que puedes conseguir 10 votos extras si respondes una breve encuesta, así que no lo dudes y apoya a tu granjera o granjero favorito y ayúdalo a llegar a la final.