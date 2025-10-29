¡Por culpa de un bache, le pasó encima un camión! Esto paso en la GAM
Los testigos de la GAM aseguran que la víctima perdió el control de su auto por un bache y luego le pasó encima un camión. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
Algunas personas que circulaban por la alcaldía GAM, identificaron al plomero que chambeaba en la zona. De acuerdo con algunos testigos, la víctima perdió el control de su vehículo tras caer en un bache. Acto seguido el auto se habría derrapado y un camión de carga le pasó por encima. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
