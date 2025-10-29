inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Por culpa de un bache, le pasó encima un camión! Esto paso en la GAM

Los testigos de la GAM aseguran que la víctima perdió el control de su auto por un bache y luego le pasó encima un camión. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Algunas personas que circulaban por la alcaldía GAM, identificaron al plomero que chambeaba en la zona. De acuerdo con algunos testigos, la víctima perdió el control de su vehículo tras caer en un bache. Acto seguido el auto se habría derrapado y un camión de carga le pasó por encima. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×