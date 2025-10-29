¡Por culpa de un bache, le pasó encima un camión! Esto paso en la GAM

Algunas personas que circulaban por la alcaldía GAM, identificaron al plomero que chambeaba en la zona. De acuerdo con algunos testigos, la víctima perdió el control de su vehículo tras caer en un bache. Acto seguido el auto se habría derrapado y un camión de carga le pasó por encima. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.