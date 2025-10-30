El Patrón reveló cómo inició el ‘pleito’ de Adame con Carlos Trejo: ¿Él fue el culpable de su rivalidad?

La convivencia en La Granja VIP no deja de sorprender, y esta vez fue El Patrón quien acaparó la atención al revelar detalles inéditos sobre el origen del famoso pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Todo ocurrió mientras compartía una charla relajada con La Bea en la suite del Capataz, donde hablaron sobre la lesión de Adame durante el Juego del Huevo Dorado, lo que dio paso a conocer la historia entre ellos.

¿Cómo se originó la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Entre risas y confidencias, El Patrón confesó que él fue, sin querer, una pieza clave en el inicio del conflicto. Explicó que en aquel entonces tenía una buena relación con Trejo, quien lo invitó a comer. Durante esa reunión, Adame llamó a Trejo y comenzaron a discutir de manera tan acalorada que terminaron intercambiando insultos y acusaciones sobre dinero y autos. Desde ese momento, la tensión entre ambos escaló hasta convertirse en una rivalidad mediática.

Según contó El Patrón, él incluso intentó aprovechar la situación para organizar una pelea profesional entre los dos, a fin de que lo hicieran oficial. Logró conseguir patrocinadores y tener todo listo para celebrarse en un estadio de Monterrey. Sin embargo, ambos se echaron para atrás en el último momento, incluso se escondían de él. “Cuando vieron que el combate iba en serio, se rajaron”, comentó con humor, al asegurar que ninguno quiso arriesgar su imagen ante una posible derrota.

¿Qué piensa El Patrón de Alfredo Adame ahora?

El luchador reconoció que en aquel entonces sí tuvo roces con Adame, pero al reencontrarse en La Granja VIP la relación cambió por completo. Dijo que ahora lo ve como un personaje divertido, que siempre tiene algo que decir y que, lejos de generar conflicto, anima el ambiente.

También opinó que la actitud polémica de Adame es parte de una estrategia inteligente para mantenerse vigente en la televisión, al reinventarse como un “villano querido” por el público. “Se reinventó para seguir brillando”, aseguró El Patrón, quien incluso admitió que ha aprendido de su compañero esa capacidad para adaptarse.

