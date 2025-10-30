Clima México: Lista de estados que sufrirán LLUVIAS y FRÍO hoy jueves 30 de octubre

El fin de semana se acerca con rapidez, aunque lo anterior no exime que varios estados de la República Mexicana sufran de lluvias y bajas temperaturas durante las próximas horas. Lo anterior se debe al Frente Frío 11, fenómeno que dejará estragos en estos lugares durante hoy jueves 30 de octubre.

El Frente Frío 11 se mantendrá con fuerza en varios puntos específicos del país, lo cual no solo traerá consigo bajas temperaturas, fuertes rachas de viento y un gran oleaje, sino también lluvias que podrían provocar deslaves y encharcamientos en varios estados de la República durante este día.

¿Qué estados tendrán lluvias y frío hoy jueves 30 de octubre?

Según explica el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Tabasco sufrirán los estragos del Frente Frío 11 a través de un clima que generará lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, por lo que es preciso que tomen las precauciones necesarias para evitar infortunios.

Otros más, como Colima, Puebla, Michoacán y Guerrero, vivirán intervalos de chubascos que serían de 5 a 25 mm. Finalmente, las lluvias aisladas y el viento de 10 a 20 kilómetros por hora se hará presente en Durango, Sinaloa, el Estado de México, Quintana Roo y Yucatán, respectivamente hablando.

En cuanto a las sensaciones térmicas, algunas zonas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, Veracruz y Puebla vivirán mínimas de -5 a 0 grados, mientras que otros estados como San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Oaxaca sufrirán mínimas de 0 a 5 grados.

¿Cuándo se irá el Frente Frío 11 de México?

La Conagua establece que, durante este jueves 30 de octubre, el Frente Frío 11 se extenderá a lo largo de la Península de Yucatán, lo cual dejará estragos importantes en cuanto a lluvias se refiere. Ante ello, las proyecciones indican que este fenómeno natural podría irse del país el próximo fin de semana.