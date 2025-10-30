¿Lola Cortés definirá la Asamblea en La Granja VIP? Los granjeros especulan cómo quedarán los votos

Cada miércoles en La Granja VIP, los granjeros comienzan a armar sus propias teorías sobre lo que podría suceder en la próxima Asamblea. Con las emociones a flor de piel tras el Juego de Poder y con varios conflictos aún recientes, hay una figura que, sin buscarlo abiertamente, se ha convertido en el centro de todas las miradas, ella es Lola Cortés.

¿Por qué creen que Lola Cortés decidirá la Asamblea?

Durante una charla vespertina entre Jawy, Kim Shantal, Omahi, Teo y Fabiola Campomanes, quedó claro que entre las posibilidades que pueden ver sobre las nominaciones, existe una coincidencia, Lola Cortés podría tener en sus manos la decisión clave que incline la balanza en esta nominación. Aunque cada uno tiene sospechas distintas sobre a quién votará cada granjero, todos coinciden en que el voto de Lola será decisivo para definir al eliminado o salvado de la semana.

Jawy, quien ha coincidido con Manola Díez en otros realities, comentó que ella suele votar con estrategia, nunca desde la emoción. A pesar de sus reacciones intensas y súplicas constantes para no salir, considera que es analítica y suele elegir a quien podría acumular más votos, con tal de protegerse. Bajo esa lógica, creen que Lola podría tomar un camino similar, lo que generaría un giro inesperado.

¿Los votos podrían girar en torno a una estrategia de Lola?

En medio de bromas, teorías e incluso menciones sobre los fandoms de cada participante, los granjeros dejaron ver que Lola se ha convertido en un enigma dentro del juego. Algunos aseguran que a pesar de su naturaleza conciliadora, sí ha tenido diferencias marcadas con otros granjeros, pero al momento de votar, no se deja llevar por la emoción.

Lo que sí quedó claro es que todos esperan su voto con atención. Algunos creen que irá por quienes ella considera que podrían ponerla en peligro, otros piensan que podría buscar alianzas a largo plazo. Lo cierto es que todos coinciden en algo y es que cuando se trata de Lola, nunca se sabe con certeza qué hará, pero siempre tiene un motivo calculado que podría ser inesperado.

La tensión aumenta conforme se acerca la Asamblea y mientras las especulaciones crecen, los seguidores del programa ya quieren ver si Lola realmente definirá el rumbo de esta noche.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca Uno. Disfruta la experiencia completa 24/7 en Disney+.