¿Cumplirías este reto extremo con delicias culinarias? ¡Rahmar lo intentó!

El sur de la CDMX presume un oasis de sabor con reto extremo incluído y, como era de esperarse, Rahmar no dudó en intentarlo. ¡Garantizado por La pura sabrosura!

Rahmar encontró un auténtico oasis de tacuaches donde puedes elegir entre más de 20 guisados caseros: cecina, campechanos, chicharrón, suadero, costilla, alambre y mucho más. Pero eso no es todo... ¡si cumples el reto extremo, no pagas un centavo! ¿Serán los mejores del sur de la CDMX? ¡Garantizados por La pura sabrosura!

