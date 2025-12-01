Esta es la moneda de 5 pesos por la que te pagan 600,000

Dentro del mundo de la colección de monedas, hay ejemplares que debido a su rareza pueden valer varios miles de pesos, haciéndolas cotizadas entre los usuarios. Hay una moneda de 5 pesos por la que las personas pueden pagar hasta 600 mil pesos, se debe a que ya no están disponibles.

Pocos conocen su aspecto, por lo que es usual que pienses que es otra pieza más del monto. Es así que te diremos de qué ejemplar se trata, sus características, y algunos factores que se encargará de hacerla más preciada por los coleccionistas.

¿Qué moneda vale 600 mil pesos?

Al buscar en los portales de venta, podemos encontrar que hay una moneda de 5 pesos que tiene un valor de 600 mil pesos, haciéndola muy apreciada entre los coleccionistas. Se trata de un ejemplar que salió en el 2010 por el centenario de la Revolución Mexicana. Por lo que encontrarás las siguientes características, según el Banco de México:

Tiene el rostro de Venustiano Carranza.

Encontrarás la leyenda del “Centenario de la Revolución". México 2010”.

Es de 25.5 milímetros con un grosor de 2 milímetros.

Peso es de 7.07 gramos.

En el centro tiene un círculo dorado rodeado por otro círculo plateado.

En la actualidad, el ejemplar ya no es posible encontrarlo, debido a que ya no se encuentra en flujo, siendo una pieza cotizada para quienes están en el mundo de la colección. Seguramente te has cruzado con él y ha pasado desapercibido ante tus ojos.

¿Cómo saber si mi moneda vale mucho dinero?

Es importante que consideres que no solo importa si tienes la moneda de 5 pesos, para que dicho ejemplar pueda tener un valor de 600 mil pesos o más va a depender de sus características físicas. Considera los siguientes puntos: