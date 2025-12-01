María Elena Saldaña recibe pésima noticia

María Elena Saldaña es una importante actriz y comediante mexicana, que desde el inicio de su carrera ha logrado ganarse el cariño y respeto del público. Sin embargo, parece que se encuentra en un momento complicado en su vida, en especial al darse a conocer la invasión a su casa.

Dicha noticia ha generado preocupación en el gremio y entre los seguidores que siguen a la artista. La noticia fue compartida por Rubén Cerda, quien ha comentado varios detalles sobre lo que ha experimentado la celebridad. Te compartiremos qué está pasando.

¿Qué le pasó a María Elena Saldaña?

Todo empezó en una entrevista realizada por Elisa Beristain, donde hablo con el actor Rubén Cerda, quien explica que María Elena Saldaña era dueña de una propiedad desde hace varios años, donde una parte de dicho terreno se lo vendió a Rubén.

El conflicto fue en el momento de que llegó la hija del dueño antiguo del restaurante Los Dinos, persona que llegó a reclamarles que ella era la dueño de dichos terrenos, los cuales supuestamente se le habían heredados. Por lo que ambos actores recibieron fuertes amenazas.

Antes de comprar la vivienda, Rubén explica que se hizo una investigación legal, para evitar que hubiera inconvenientes en el futuro, y por esa razón compró el terreno. Lamentablemente, para la actriz ya invadieron su casa, alegando que les pertenece el lugar.

¿Cómo empezó el chisme?

Rubén Cerda decidió hablar sobre la invasión de la casa de María Elena Saldaña, debido a rumores del pasado, puesto que inicialmente se pensaba que la venta del territorio había sido por un familiar del actor Sergio Sendel, chismes que claramente fueron falsos.

Aunque el proceso al respecto continúa, y en varias ocasiones se ha detallado que dichas propiedades fueron compradas legalmente y no cuentan con ninguna irregularidad en su adquisición, ambos llegaron a recibir amenazas de quitarles sus viviendas. Por ahora es todo lo que se sabe al respecto sobre la invasión de la casa de la actriz.