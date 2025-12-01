¿Cómo se enteró la mamá de César Doroteo de la sexualidad del influencer?: “Me cachó con mi novio”

La colocación del árbol de Navidad fue escenario de algunas historias relacionadas a la temporada decembrina por parte de los granjeros y uno de los que compartió una anécdota personal fue César Doroteo, el cual le narró a Kim Shantal la forma en la que su mamá descubrió que el influencer es gay.

"Le caía muy bien, lo quería mucho": Teo recuerda el cariño de su mamá

Luego de escuchar una anécdota de Teo, Kim Shantal le preguntó al peón si su mamá siempre lo había aceptado por su sexualidad, a lo que César respondió que sí, pero señaló que la primeras dos semanas fueron difíciles debido a la forma en la que se enteró y es que dijo que lo cachó "fajoneando" con su novio de ese momento a los 18 años en su propio cuarto.

Tras la reacción de su compañera, Teo le dijo que había sido su culpa, ya que se confió porque nunca había sido sorprendido previamente, derivado de que siempre acostumbraban cerrar las puertas en su casa, pero señaló que su madre comenzó a sospechar y un día lo atrapó.

Cuando Kim le preguntó si su mamá tenía una sospecha sobre su noviazgo, el influencer dijo que pensó que ya tendría nociones de lo que estaba pasando, pero que no fue el caso, ya que "sí le cayó como shock" y que, por otro lado, su papá sí tenía idea de la relación.

Teo reafirmó que a dos semanas del incidente, la relación con su mamá estaba en buenos términos y que incluso invitaba al novio de César a su casa; "le caía muy bien, lo quería mucho", recordó el peón con cariño.

