Importante actor de Hollywood es condenado a prisión y debe pagar una multa

El mundo de la farándula está en shock; recientemente, un importante actor de Hollywood fue condenado a prisión, celebridad que ha participado en importantes producciones de televisión y cine. Se sabe que además de tener que cumplir cierto tiempo en la cárcel, debe pagar una multa.

Debido al impacto que ha generado la información, te detallaremos exactamente qué fue lo que ocurrió y a qué celebridad se le está aplicando dicho castigo, así que no te pierdas de ninguno de los detalles que te compartiremos.

¿Qué le pasó a Matthias Schoenaerts?

Matthias Schoenaerts es un importante actor de Hollywood que es reconocido por múltiples participaciones en el cine y la televisión. Recientemente, en Bélgica fue condenado a prisión durante 6 meses; además tiene que pagar una multa de 4 mil euros y tiene prohibido conducir durante un año.

Dicha medida se debe a que en septiembre del 2021 fue detenido por conducir; se desconoce la razón por la que se tomó esa decisión. Por si fuera poco, en noviembre, nuevamente fue detenido al manejar bajo los influjos del alcohol, afectando su situación legal actual.

Ante las situaciones anteriores, se le aplicaron medidas correctivas; una de las principales era acreditar un examen de manejo, el cual nunca llegó a cumplir. La condena que tiene se debe a incidentes que realizó en el 2024 al manejar una motocicleta sin licencia.

¿Quién es Matthias Schoenaerts?

Talvez para muchos de nosotros su nombre nos resulte desconocido, pero se sabe que se trata de un importante actor de Hollywood, participando en relevantes proyecto, tales como:

Metal y Hueso

Operación Red Sparrow

Suite francesa

La vieja guardia 1 y 2

En los jardines del rey

La Chica Danesa

Mustang: La Rehabilitación

Ante los delitos ocasionados por la celebridad, las autoridades lo condenaron a prisión y lo obligan a pagar la multa debido a que se considera un riesgo significativo en el tema de seguridad vial, por lo que decidieron aplicar los correctivos anteriores.