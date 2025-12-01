Conductor de televisión se desploma en plena transmisión en vivo

¡La noticia ha estremecido a todos! El jueves pasado, un importante conductor de televisión en plena transmisión en vivo se desplomó, generando gran caos entre las personas que estaban presentes en el lugar, además de que los hechos fueron grabados por la cámara que había.

Tras todo lo sucedido, se ha dado a conocer todo lo que pasó y el estado de salud de la personalidad. Para que sepas todo al respecto, te explicaremos qué fue lo que ocurrió y la información que se ha compartido.

¿Qué le pasó a Daniel Gómez Rinaldi?

Daniel Gómez Rinaldi es un importante conductor y periodista que se ha enfocado en el sector de la farándula. Todo empezó el jueves 27 de noviembre del 2025, donde se hacía una transmisión en vivo, hablando con Evelyn Von Brocke sobre la herencia de Antonio Gasalla.

Todo iba bien dentro de la transmisión en televisión, hasta que Daniel Gómez, en la mitad de la plática, se tocó su frente y mantuvo la cabeza abajo por varios minutos. Hasta que la personalidad, al pararse de su asiento, se desplomó, tocándose el pelo y el rostro.

En un inicio, todos pensaron que se trataba de alguna broma o algo por el estilo, pero no fue así, ya que se necesitaron varios minutos y personas para ayudarlo ante la preocupante emergencia que se estaba viviendo en el estudio.

¿Qué enfermedad tuvo Daniel Rinaldi?

Al final, ante la atención de personal, se le tomó la presión en el momento, por lo que mostró tener un pico alto en la presión arterial; en un inicio pensaron que se trataba de presión baja. Una vez que logró recuperarse, siguió trabajando con normalidad.

Todos los hechos, el importante conductor de televisión los compartió en sus redes sociales personales. Además, subió una foto donde vemos que le están tomando la presión, donde explica que al quitarse los audífonos en la transmisión en vivo se cayó de su asiento, pero nunca perdió el conocimiento.