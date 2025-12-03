Frente Frío 17 dejará mínimas de -10 grados y lluvias en estos estados hoy miércoles 3 de diciembre

Los estragos de la naturaleza continúan durante la primera semana de este mes y, parece, se mantendrán el resto del 2025. El Frente Frío 17 se mantiene como uno de los más fuertes de la temporada, por lo que aquí conocerás los estados más afectados para hoy miércoles 3 de diciembre.

Como sabes, el Frente Frío 17 es solo uno de los que se esperan a lo largo de esta temporada de frío, por lo que, durante el miércoles 3 de diciembre, generará periodos de lluvias intensas y bajas temperaturas que podrían alcanzar hasta los -10 grados en algunas entidades del país.

Estos serán los estados afectados por el Frente Frío 17 hoy miércoles 3 de diciembre

Según lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Sinaloa, Baja California Sur, Durango y Chihuahua vivirán chubascos con episodios de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, mientras que Chiapas, Sonora y Coahuila lidiarán con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Conagua

Las lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm se harán presentes en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, el Estado de México, Quintana Roo y Tabasco, mientras que se esperan rachas de viento de 60 y hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Sonora y Durango.

Finalmente, el Frente Frío 17 también dejará mínimas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, así como -5 a 0 grados en Sonora, Baja California, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. Además, no se descarta la posible caída de nieve o aguanieve en Durango y la zona sur de Chihuahua.

¿Cuándo saldrá el Frente Frío 17 del país?

La Conagua establece que el Frente Frío 17 se extenderá sobre el noroeste y oriente del país para, finalmente, desplazarse hacia el sur de los Estados Unidos. Ante esta situación, se espera que deje de afectar al territorio mexicano durante las primeras horas del jueves 4 de diciembre del 2025.