¿Es tendencia andar con el celular sin funda? Esto se sabe de las personas que lo practican

Aunque no es evidente en todos los rincones del mundo, una tendencia está tomando cierta relevancia entre los usuarios de los teléfonos. Y es que aunque antes era prácticamente obligatorio llevar una funda, ciertas personas tienen su celular sin protección alguna y estas son las razones para que algo así suceda.

Al Extremo | Programa 2 de diciembre del 2025 TV Azteca [VIDEO] La receta de unas garnachas bien vitaminadas, la historia del custodio que murió durante un asalto en la Hipódromo Condesa y mucho más. ¡Al Extremo!

¿Por qué las personas llevan su celular sin funda?

Lo interesante de esta tendencia que se empieza a manifestar en distintos sectores de la población, es que no responde a una sola razón. Algunos dictan que es por estilo, pues cada vez es más común que los teléfonos se diseñen con un gusto estético. También se argumenta que es por comodidad, pues las fundas protectoras que aseguran cero golpes, son muy anchas y es imposible guardarlo en la bolsa de tu pantalón, por ejemplo.

Y aunque unos pocos dicen que es por higiene, al ser acumuladoras de polvo (las fundas), parece que el fenómeno va más encaminado a la nula preocupación de algún accidente. Ante dicho caso pueden existir dos puntos, uno es que alguien no teme romper su teléfono porque puede comprarse otro… y el segundo punto radica en la confianza que se tiene de los nuevos dispositivos.

Thomas Germain, periodista tecnológico de la BBC, hizo un experimento con su iPhone al traerlo sin funda un mes y esto indicó al final de su prueba: “Hoy en día los teléfonos son mucho más resistentes y robustos a los golpes y caídas, por lo que aguantan mucho más que los modelos de antes”.

@charlypi Decían que era el celular más resistente del año y sí pasó las pruebas. El Honor Magic 7 Lite aguantó hasta cuando lo tiré de 2 metros de altura. Sí se rifaron con esta generación. ♬ Mysterious and sad BGM(1120058) - S and N

¿Es cierto que los modelos de celular recientes resisten más que los de hace años?

Esa pregunta se contestaría con un contundente sí. Aunque habrá excepciones con ciertas marca y modelos, en 2016 se indicaba que la regla era que los celulares resistieran caídas de 1.8 metros, en 2020 se registraban beneficios ante golpes de 2 metros y los modelos recientes tienen cerca de 2.2 metros de garantía. Esto con datos recogidos del Consumer Reports, que indica que en el pasado los teléfonos sufrían severos daños en 1 de cada 3 teléfonos... pero hoy es totalmente diferente.