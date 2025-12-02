“El Patrón” habla de su debut como capataz en La Granja VIP: ¿llegará el aumento de presupuesto?

Alberto del Río "El Patrón" aprovechó el momento de descanso que le dio a todos sus granjeros y, ante una de las cámaras 24/7 de La Granja VIP, alabó el trabajo de todo su equipo, al tiempo que aceptó que se siente positivo con sus primeras horas como capataz.

¿Qué opinó "El Patrón" de su debut como capataz de La Granja VIP?

"El Patrón" se sinceró en la cocina de La Granja VIP y, mientras se tomaba una taza de café, reconoció que todos los granjeros dieron su máximo esfuerzo desde muy temprano y, por ello, todos ellos se merecieron un momento de descanso que aprovecharon para dormir una siesta, ¡la levantada temprano les pesó!

"Nuestros formidables granjeros hicieron un trabajo excepcional, todo buen trabajo merece ser recompensado y ellos se ganaron su tiempo de descanso", reflexionó el luchador profesional.

"El Patrón" también se tomó tiempo para una autoevaluación, y aunque todavía le faltan muchas pruebas de fuego y muchos retos por cumplir, consideró que su primer día como capataz fue bueno y, por ello, se siente orgulloso.

"Estoy muy orgulloso y muy feliz del resultado de mi primer día como capataz porque empezamos el trabajo con nuestra granja a tiempo, temprano, antes de que cantara el gallo, les agradezco que cualquier situación que hubo los granjeros la hicieron a un lado para trabajar, en serio les agradezco mucho", expresó la celebridad.

Hasta ahora, Fabiola Campomanes se había ganado la "estrellita" de la mejor capataz de La Granja VIP gracias a su disciplina que les permitió a los granjeros llegar al 90% del presupuesto; ahora, "El Patrón" está listo para dejar un buen sabor de boca como bien se lo hizo saber a Eleazar Gómez.

"Honor a quien honor merece, la verdad hoy todo fue un éxito, se terminó con eficiencia en la mañana, todo rápido y bien hecho, muy bien la verdad", le comentó "El Patrón" a Eleazar Gómez mientras ambos trabajaban en el establo de La Granja VIP.

Eleazar Gómez se mostró tan contento con el ritmo de trabajo logrado que hasta mencionó su ilusión por obtener el ansiado aumento del presupuesto que significaría más comida para ellos: ¿Qué dirá el Tío Pepe en su evaluación general del viernes?

