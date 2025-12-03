Destrozan a influencers por participar en esta película de terror

Una dinámica que se ha repetido en los últimos años en el doblaje latino es la invitación a figuras de internet para ejecutar las voces de ciertos personajes en diferentes franquicias. Ante eso, la película de animación que se estrenará en siguientes días invitó a unos personajes que no cayeron tan bien a algunos fanáticos de la franquicia. Por eso, aquí se te explica qué influencers estarán en el doblaje de Five Nights at Freddy’s 2.

¿Quiénes son los influencers que recibieron hate con esta noticia?

Estas decisiones creativas han puesto en conflicto al gremio de la actuación en doblaje. Ante las dinámicas de invitación para creadores de contenido, algunos han alzado la voz para indicar que esto es un trabajo profesional y de vocación. Pese a estas críticas provenientes de fuera y del propio gremio, la segunda entrega de esta franquicia inspirada en el videojuego, invitó a cuatro personajes abiertamente relacionados al mundo digital.

Luis Fernando Flores/Fernanfloo - Personaje desconocido.

Personaje desconocido. Federico Diaz/Fedelobo - Personaje desconocido.

Personaje desconocido. Diego Balsa/BarcaGamer - Personaje desconocido.

Personaje desconocido. Abril Garza/AriGamePlays - Personaje desconocido.

Aunque cada uno de estos creadores de contenido tienen un alto porcentaje de fanáticos, las redes sociales no perdonan al criticar a estos individuos que llegan para quitarle trabajo a talentos que sí saben hacer su trabajo. Este y otros argumentos se utilizan para hablar de este tan polémico tema.

¿Cuándo se estrena la película donde participarán estos influencers?

La segunda entrega de Five Nights at Freddy’s llega a las salas de cine mexicano el próximo 4 de diciembre, esto para continuar con la franquicia, tras el estreno de la parte uno en 2023. Pese a que la crítica destruyó dicha primera película, muchos fanáticos acudieron a verla, sobre todo los adolescentes y jóvenes que apoyaron totalmente la historia.

Mientras tanto, este el resto del reparto confirmado para la versión latina de la película. Aquí se expone el nombre del actor de doblaje, nombre del personaje y nombre del actor original. O en su defecto… nombre del actor de doblaje y el personaje.