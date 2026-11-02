“Nunca más": Bebeshita se HARTA de que Kevyn Bicolor la ignore y estalla de bronca en La Granja VIP
La creadora de contenido había preparado un juego para jugar con Kevyn Contreras, pero este decidió ignorar la propuesta desatando la furia de Bebeshita
Bebeshita preparó un juego de la rayuela para compartir con Kevyn Contreras, sin embargo, el comediante prefirió ignorarla. “Bicolor” no emitió palabra alguna y pasó de ella, generando un enojo nunca antes visto. La creadora de contenido estalló de bronca y le recriminó que nunca quiere jugar con ella, entre otras cosas, le dijo que no le hable más. ¿Se termina la relación de amor?