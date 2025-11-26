inklusion logo Sitio accesible
¡Como si el agua sobrara! Diez casas se afectaron por una fuga en Azcapotzalco

Una gran fuga de agua afectó a diez casas en Azcapotzalco y los vecinos reaccionaron antes que las autoridades. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Como si el agua sobrara en la alcaldía Azcapotzalco, se registró una fuga de dimensiones descomunales. Miles y miles de litros se desperdiciaron y la fuga afectó a diez viviendas. Los vecinos, al notar la ausencia de las autoridades y de los servicios de emergencias, tomaron cubetas, escobas y jaladores, para sacar el agua de sus casas. Así lo reportó ‘El Diablo’ Becerril.

