¡Como si el agua sobrara! Diez casas se afectaron por una fuga en Azcapotzalco

Como si el agua sobrara en la alcaldía Azcapotzalco, se registró una fuga de dimensiones descomunales. Miles y miles de litros se desperdiciaron y la fuga afectó a diez viviendas. Los vecinos, al notar la ausencia de las autoridades y de los servicios de emergencias, tomaron cubetas, escobas y jaladores, para sacar el agua de sus casas. Así lo reportó ‘El Diablo’ Becerril.