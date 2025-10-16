¡Jamás descuides a tus hijos! Dos pequeños fallecieron esperando a su papá
Dos pequeños fallecieron cuando esperaban a su papá, quien los dejó cerca de una avenida mientras él iba al banco. Así lo reporta ‘El Diablo Becerril.
TV Azteca
En Ecatepec, Estado de México, dos pequeños fallecieron mientras esperaban a su papá, quien los dejó cerca de una avenida mientras él estaba en el banco. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo del fatal siniestro que sucedió en la López Mateos.
Galerías y Notas Azteca UNO