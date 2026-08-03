Al Extremo reúne gastronomía, noticias, entretenimiento y consejos para la salud

Al Extremo presentó una emisión con contenidos para todos los públicos. La Pura Sabrosura visitó un tradicional puesto de tacos en Jardín Balbuena, Jazmín habló sobre su salida de MasterChef 24/7, Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre incidentes que afectaron la movilidad en la CDMX y Alejandra Carvajal, junto a una especialista, destacó la importancia de la lactancia materna y el acompañamiento durante los primeros días de vida.