Alejandra Carvajal aborda los beneficios de la lactancia en los primeros días de vida

En Al Extremo, Alejandra Carvajal conversó con la especialista Silvia Masías sobre la importancia de la lactancia materna durante los primeros días de vida. La experta destacó los beneficios que aporta al desarrollo del bebé y subrayó que el acompañamiento y la orientación a las madres son fundamentales para favorecer una experiencia de lactancia más segura y exitosa.