¡Los milagros existen! ‘El Diablo’ Becerril reporta desde Magdalena de las Salinas tras la explosión de la pipa de gas
Tras la terrible explosión de una pipa que transportaba gas en Iztapalapa, ‘El Diablo’ Becerril actualiza la información de los heridos desde el hospital de Magdalena de las Salinas.
TV Azteca
Motociclistas, taxistas de aplicación y más civiles, se dan cita en el hospital de Magdalena de las Salinas para apoyar con lo que pueden a los afectados tras la reciente terrible explosión sucedida en Iztapalapa. Los familiares de las víctimas confían en que saldrán bien librados de la situación, pues ‘los milagros existen’. Este es el reporte completo de ‘El Diablo’ Becerril.
