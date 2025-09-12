TV Azteca te lleva a ver a Jacob Collier en concierto, el próximo sábado 17 de septiembre en Pepsi Center WTC. Así que prepara tu mejor vestuario para poder pasar una noche llena de diversión.

Trayectoria de Jacob Collier

Jacob Collier, nacido en Londres en 1994, es considerado uno de los músicos más innovadores de su generación. Multiinstrumentista, compositor, productor y cantante, alcanzó notoriedad en 2012 gracias a sus creativos arreglos subidos a YouTube, donde reinterpretaba clásicos del jazz, el soul y el pop con una frescura única.

Su estilo se distingue por la complejidad armónica, el uso del microtonalismo y su capacidad para mezclar géneros como jazz, R&B, música clásica y electrónica. Collier domina más de una docena de instrumentos y suele grabar, producir y mezclar cada detalle de sus proyectos por sí mismo.

En 2016 lanzó su primer álbum In My Room, que le valió dos premios Grammy. Desde entonces ha seguido sorprendiendo con su proyecto de cuatro discos titulado Djesse, en el que explora distintos estilos y colaboraciones con artistas de renombre internacional como Herbie Hancock, Daniel Caesar, Coldplay y John Mayer.

Actualmente, Jacob Collier es visto como un referente de la música contemporánea por su talento desbordante, su energía en el escenario y su capacidad de conectar lo académico con lo popular, demostrando que la innovación y la emoción pueden ir de la mano.

