¡Siguen los asesinatos en el Estado de México! ‘El Diablo’ Becerril reporta un nuevo hallazgo
La delincuencia está imparable en el Estado de México, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 35 años en Tultitlán. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
En Tultitlán, Estado de México, donde no hay pavimento, vigilancia ni alumbrado público, ‘El Diablo’ Becerril reporta que abandonaron el cuerpo de un hombre de 35 años con varios tatuajes. Las autoridades ya investigan los alarmantes hechos.
