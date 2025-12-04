¡Eme Malafe contó todo sobre ‘La Capital’, su nuevo álbum en honor a la CDMX!

Como cada jueves, ‘La Chicuela’ nos regaló una imperdible entrevista y, en esta ocasión, platicó con Eme Malafe, quien le contó detalles sobre ‘La Capital’, su nuevo álbum. Además de inlcuir 16 temas en honor a la CDMX, Eme Malafe contó que trató de plasmar una especie de ‘monografía’ sobre cómo se vive en la capital del país.