Este atleta de Exatlón México fue campeón del mundo con la Selección de México y jugó en un grande de la Liga MX

El programa de Exatlón México reúne a los mejores atletas de todo el país, y en esta ocasión te contaremos sobre la historia de un participante que fue campeón del mundo con la Selección de México, pudo jugar en uno de los clubes más grandes de la Liga MX, pero en la actualidad ya está retirado debido a una peculiar razón.

¿Quién es la leyenda de Exatlón México que fue campeón del mundo y jugó en un grande de la Liga MX?

El atleta que es leyenda de Exatlón México y que además pudo coronarse como campeón del mundo con la Selección de México es Pato Araujo. El Capitán Coraje no sólo hizo historia con el Tricolor, también pudo jugar en un grande de la Liga MX, Chivas. El exdefensa está en los libros del futbol mexicano luego de ganar el Mundial Sub-17 en Perú cuando derrotaron a Brasil con un contundente marcador de 3-0.

¿Cuánto tiempo jugó Pato Araujo en Chivas?

El nombre completo de Capitán Coraje es Patricio Gabriel Araujo y nació en el estado de Colima el 30 de enero de 1988, pero su carrera en el mundo del futbol se dio cuando estuvo bajo el mandato del DT Jesús Ramírez quien se consagró como los monarcas del mundo en el 2005. En este mismo año fue cuando el defensa debutó con Chivas en la Liga MX y lo hizo bajo el mandato del español Xavier Azkargorta.

Para el 2015 salió del Rebaño Sagrado y fue traspasado al Puebla, en la Franja también fue capitán, pero en el 2018 le puso punto final a su carrera. Sin embargo, tras concluir esta etapa de su vida en el deporte de alto rendimiento, el defensa no sabía que venía un nuevo inicio pero en las playas de República Dominicana, país en el que se filma Exatlón México.

Capitán Coraje quedó consiguió hacerse con su primer campeonato del reality show cuando compitió en la cuarta campaña de la marca, el segundo lo hizo en la campaña 7 del programa; actualmente ya no juega ni compite en este proyecto puesto que, ya tiene 2 hijos y se está dedicando de tiempo completo a su familia, la cual formó con Zudikey Rodríguez, una atleta olímpica.