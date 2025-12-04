El dueto que nadie esperaba: Juanes y La Arrolladora Banda El Limón

El colombiano Juanes, de 53 años, rompió las barreras musicales al unir su voz con La Arrolladora Banda El Limón, agrupación mexicana de banda sinaloense.

Aunque sus estilos parecen distantes, pop y rock en el caso de Juanes, y música regional mexicana en el caso de la banda, su colaboración en “Una noche contigo” se ha convertido en tendencia y ya acumula 1.7 millones de views en YouTube.

La unión inesperada

La canción fue compuesta por Juanes, Édgar Barrera y Julio Reyes, y grabada en Florida bajo la dirección audiovisual de Mario Alzate y Diego Cadavid.

El vocalista de la banda, Julio Haro, expresó: “Nosotros admiramos mucho su música de Juanes”. La historia de esta colaboración comenzó cuando los integrantes de La Arrolladora Banda El Limón escuchaban canciones de Juanes en su autobús durante una gira y compartieron el momento en redes sociales. El colombiano lo vio y decidió acercarse: “Y pues, vaya sorpresa. Juanes se nos acercó y nos dijo, ‘¿qué tal si hacemos un dueto?’”.

La primera vez de Juanes con banda sinaloense

“Una noche contigo” es una canción romántica en la que Juanes adapta su voz al sonido de la tuba, tambora, clarinetes, trompetas y trombones, característicos de la banda sinaloense. Es la primera vez que el intérprete colombiano graba en este género.

Aunque el tema no forma parte de ningún álbum, La Arrolladora Banda El Limón estrenará próximamente su disco “Aunque nos tiren hate”, con diez sencillos, de los cuales ya han lanzado cuatro. La banda mexicana cuenta con 23 álbumes de estudio, cuatro en vivo y seis recopilatorios.

Este año, La Arrolladora Banda El Limón anunció su gira por Estados Unidos y fue invitada para el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mensaje de Juanes

En un comunicado, el artista colombiano explicó la inspiración detrás de la canción: “Mi inspiración para ‘Una noche contigo’ surgió de la fusión de influencias de The Beatles y Otis Redding, además del trabajo de legendarios baladistas como Juan Gabriel y José José”.

Juanes agregó: “Siento que es un momento muy especial, un cierre de ciclo, que un grupo tan reconocido como La Arrolladora Banda El Limón transforme la canción en otro estilo de la música mexicana”.

