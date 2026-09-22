En Al Extremo: María Karunna revela por qué salió de La Granja VIP
María Karunna habló de lo difícil que fue adaptarse a la Granja VIP.
En Al Extremo María Karunna habló sobre su salida de La Granja VIP y reconoció que la experiencia fue complicada. La cantante contó que disfrutó acercarse a los animales y conocer nuevas rutinas, pero le costó convivir con personas desconocidas y adaptarse al formato. También señaló que mantenerse conectada al micrófono fue uno de los factores que detonó su salida y reafirmó que cantar es lo que realmente disfruta.