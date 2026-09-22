¡Mucho ayuda el que no estorba! Angélica no cuida a su mamá para no estorbar

Angélica, hermana de Norma, asegura que ‘no le vale’ que su mamá esté enferma, pero no aguanta verla así. Asegura que, si se la pasa al lado de su mamá, terminará deprimida y triste; así que ‘mejor de lejitos’. Angélica dice que si no le echa la mano a su hermana, no le estorba... ¿será? Además, sentencia que no sólo a su hermana le duele lo de su mamá, a ella le duele más. Por si fuera poco, Norma confiesa que está enferma y olvida cosas por ansiedad y por atender a su mamá.