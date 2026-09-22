¡Se la pasa dormida! A la hermana de Norma le vale que su mamá esté enferma y no ayuda

La mamá de Norma está enferma y a su hermana le vale, no hace el más mínimo intento para estar con ella. Desde que la mamá de Norma se enfermó, vive con su esposo, sus dos hijos, su mamá y su hermana. Pero la situación se complicó mucho cuando la enfermedad de su mamá empezó a complicarse y a necesitar más atención de Norma. Por si fuera poco, la hermana de Norma se roba la despensa, se la pasa dormida y no da dinero para la casa.