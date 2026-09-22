¡Ya basta! Francisco está harto de que su cuñada no le ayude a su mamá enferma
Francisco le exige a su cuñada que ya no ponga más pretextos y le ayude a su mamá enferma. ¿Francisco será capaz de tomar alguna medida drástica?
Francisco, concubino de Norma, asegura que a su cuñada Angélica no le importa su propia madre, pues no se compadece de ella estando enferma. Francisco asegura que su cuñada siempre pone pretextos para no cuidar a su madre. Aunque ‘mucho ayude el que no estorba’ es cierto, Francisco le exige a su cuñada que le ayude a su mamá. Francisco confiesa que ya no puede más con su cuñada y su actitud. ¿Por qué la pareja de Francisco no toma medidas drásticas?