¿No es floja? La novia de Gustavo no ayuda a cuidar a su mamá y él pide empatía para su novia
Gustavo está muy enojado porque juzgan a su novia por no cuidar a su madre enferma, pero él pide que le tenga empatía, pues se vale decir ‘no puedo’.
A Gustavo, el novio de Angélica, le molesta mucho que piensen que Angélica no está con su mamá por floja; eso no es cierto. Además, arremete contra sus detractores por no ser empáticos con Angélica. Gustavo no niega que Angélica huye de sus problemas, pero asegura que también es válido decir ‘no puedo’. Gustavo está muy triste y enojado por lo que está pasando Angélica, pero... ¿realmente por qué la defiende tanto? ¿Será que esconden algo?