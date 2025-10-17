Encendió el celular de su abuelito fallecido en 2023; no creerás lo que encontró: VIDEO

Este video está causando distintas sensaciones en los usuarios que se han detenido a observarlo. La gente se encuentra con un caso muy particular donde la familia toma la decisión de cargar el teléfono celular de un abuelito que falleció en el 2023. Por ello, cuando inspeccionan su galería, se encontraron con una sorpresa que conmovió a miles de usuarios que ya viralizaron esta pieza.

¿Qué se ve en la galería de este abuelito fallecido en el 2023?

La gente está adoptando esta pieza videográfica como su favorita. En medio de mucha barbarie que se encuentra en el mundo digital, este momento tan íntimo para una familia está causando un eco enorme. La historia compartida por la usuaria @ninitisa en TikTok demuestra las fotos registradas por su abuelito, quien murió hace dos años.

El título que le puso esta usuaria a este registro en redes sociales fue La Vida a Través de sus Ojos, pues en los 50 segundos de duración del video se ven diversas fotos que este señor tomó durante los años recientes, con algunas imágenes del 2018. Ante eso, se muestran distintos eventos familiares, selfies, fotos de su esposa y algunas otras panorámicas de lo que era el día a día del amado abuelo.

¿Por qué este video del celular está causando tanto revuelo en redes?

La realidad es que el video demuestra un asunto tan íntimo, que de inmediato toca las sensaciones más sensibles de las personas. Justamente los comentarios en redes sociales indican que es demasiado (mucho para procesar). Incluso la dueña de la cuenta puso que no estaba emocionalmente preparada para algo así.

@ninitisa Life through his eyes🥺🥺🥺 Pero no estaba emocionalmente lista para esto:( ♬ sonido original - Ivansito.Mart

Pensar en una persona que perdiste recientemente produce una nostalgia total, tal como le ocurrió a esta joven. Los mismos comentarios alrededor del video con 3.7 millones de reproducciones reportan que estaban destrozados por observar algo tan bonito, pues es un video que se está catalogando como impactante de lo especial que inclusive suena musicalmente.