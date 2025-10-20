¡Sin colchones! Endurecen las reglas para los nuevos peones en La Granja VIP

En La Granja VIP las cosas están a punto de ponerse más rudas, ya que durante la reciente Gala de Eliminación, se anunciaron cambios importantes que modificarán por completo la experiencia de quienes sean elegidos como peones esta semana. Puesto que lo que antes parecía un castigo, ahora se ha vuelto algo deseado por los granjeros… y eso no le gustó nada a los críticos.

¿Qué cambios habrá en las reglas para los peones de La Granja VIP?

Durante la transmisión del domingo, Adal Ramones informó que las reglas se endurecerán para recuperar el verdadero espíritu del rol de peón. A partir de esta semana, quienes sean enviados al Granero deberán dormir sobre pacas de paja, sin colchones, ni ninguna comodidad adicional. La decisión fue tomada luego de que varios participantes comenzaran a ver el Granero como un lugar atractivo, en lugar de un reto.

La medida sorprendió a los granjeros, pero no tanto como podría pensarse. Algunas de las granjeras como Fabiola Campomanes, Lis Vega, Carolina Ross y Lola Cortés habían expresado abiertamente su deseo de ser peones, bajo argumentos como disfrutar, convivir con los animales de cerca y trabajar desde temprano. Incluso sus compañeros las nominaron pensando que les hacían un favor.

Además de retirar los colchones, se prevé que el Tío Pepe, El Mayoral de La Granja VIP, retire otras de las pocas comodidades del Granero, al paso de los días.

¿Por qué se tomaron estas medidas en La Granja VIP?

El entusiasmo por irse al Granero llamó la atención del jurado, quien no tardó en levantar la voz. Para ellos, ser peón debe sentirse como una consecuencia del juego, no como un premio. Por eso, con la intención de mantener el equilibrio y aumentar el nivel de exigencia, se retirarán varias de las pocas comodidades que aún quedaban en esa zona.

El mensaje fue claro, pues ser peón no será un descanso, será una prueba de resistencia. Con esta nueva regla, La Granja VIP busca reforzar la competencia y recuperar el verdadero sentido del trabajo rudo dentro del reality. Ahora sí, dormir en paja dejará de ser una opción cómoda… y pondrá a prueba la voluntad de todos.