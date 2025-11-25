inklusion logo Sitio accesible
¡Otro cadáver en Canal Nacional! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

Los vecinos de las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán, encontraron otro cadáver flotando en el afluente de Canal Nacional. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Vecinos de iztapalapa y Coyoacán fueron nuevamente sorprendidos por un cadáver que flotaba en el afluente del Canal Nacional. Los uniformados arribaron y solicitaron apoyo, pero ya era demasiado tarde para la víctima que habría permanecido por más de 12 horas en el agua. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

